Так, партия "Действие и солидарность" получила большинство на выборах. Поэтому Зеленский отметил, что это убедительная победа проевропейских сил.

Важно Партия Санду получает монобольшинство на парламентских выборах в Молдове

Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений,

– подчеркнул президент.

Под сообщением Зеленский опубликовал совместное фото с Санду.

Что известно о выборах в Молдове