Так, партия "Действие и солидарность" получила большинство на выборах. Поэтому Зеленский отметил, что это убедительная победа проевропейских сил.
Важно Партия Санду получает монобольшинство на парламентских выборах в Молдове
Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений,
– подчеркнул президент.
Под сообщением Зеленский опубликовал совместное фото с Санду.
Что известно о выборах в Молдове
- Президент Майя Санду 28 апреля распустила парламент Молдовы и назначила досрочные выборы. Это было одним из ее предвыборных обещаний.
- Экс-президент Игорь Додон выступал против этого решения.
- Выборы прошли 11 июля. Партия Санду "Действие и солидарность" получила 52,69% голосов граждан, блок Партии социалистов и Партии коммунистов – 27,24%, партия "Шор" – 5,75%.
- В выборах в Молдове приняли участие более 1 миллиона 477 тысяч избирателей. Это составляет 48,41% от общего числа граждан, которые могут голосовать. За границей на выборы пришли более 212 тысяч граждан.