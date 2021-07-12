Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии. Удалось разработать 99,86% бюллетеней.
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Монобольшинство Санду
Партия президента Молдовы Маий Санду получила монобольшинство на парламентских выборах:
- "Действие и солидарность" – 52,72%;
На втором месте оказался предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) – 27,24% голосов.
Третье место досталось партии "Шор", за которую проголосовали 5,75% избирателей. Остальные политсилы не проходят в парламент.
Парламентские выборы в Молдове
- В Молдове президент Майя Санду 28 апреля распустила парламент и назначила досрочные выборы.
- Экс-руководитель страны Игорь Додон, который известен своими пророссийскими взглядами, выступал против этого решения.
- Роспуск и так называемая "чистка" парламента была одним из обещаний Майи Санду перед президентскими выборами.