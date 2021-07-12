Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії. Наразі вдалося опрацювати 99,86% бюлетенів.

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Монобільшість Санду

Партія президентки Молдови Маїй Санду отримала монобільшість на парламентських виборах:

  • "Дія та солідарність" – 52,72%;

На другому місці опинився передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) – 27,24% голосів.

Третє місце дісталося партії "Шор", за яку проголосували 5,75% виборців. Решта політсил не проходять до парламенту.

Парламентські вибори у Молдові

  • У Молдові президентка Майя Санду 28 квітня розпустила парламент і призначила дострокові вибори.
  • Ексглава країни Ігор Додон, який відомий своїми проросійськими поглядами, виступав проти цього рішення.
  • Розпуск і так звана "чистка" парламенту була однією з обіцянок Майї Санду перед президентськими виборами.

До теми У Молдові стартували дострокові парламентські вибори