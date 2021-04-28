Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент. Відтак вона призначила вибори на 11 червня.

Розпуск став можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення режиму надзвичайної ситуації в Молдові. Про своє рішення Санду повідомила на брифінгу для преси.

Раніше Конституційний суд Молдови скасував урізання повноважень президентки Санду

Перевибори у Молдові

Після указу про розпуск Санду призначила нові парламентські вибори – вони відбудуться 11 червня 2021 року. Уряд повинен виділити гроші, необхідні для підготовки і проведення виборів.

Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє – на наших плечах,

– заявила Санду.

Чому розпустити парламент Молдови не вдавалося раніше

Згідно з чинним законодавством, в період дії надзвичайного стану, парламент не можна розпустити. Надзвичайний стан у Молдові ввели на засіданні парламенту 31 березня голосами депутатів від Партії соціалістів республіки Ігоря Додона і Pentru Moldova. Його термін дії був до 30 травня, причина – поширення коронавірусу.

Втім, депутати оскаржили це рішення в Конституційному суді, і 28 квітня його визнали неконституційним.

Реакція проросійського Додона

Колишній президент Молдови Ігор Додон – один з активних розпалювачів політичної кризи у країні – вже відреагував на таке рішення Санду. Він зазначив: Санду рухає Молдову до "натівських сил" і цього не можна допустити.

Додон зазначив: якщо на виборах переможе партія Санду і Ренато Усатого, це означатиме перемогу "колективного Заходу".

Тоді у нас буде повне зовнішнє управління. Молдова вже не буде незалежною країною, вони будуть намагатися заборонити всі партії, які їм не підкоряються,

– заявив Додон.

За словами експрезидента Молдови усе в молдавській політиці зводиться до питання – чи "стане Молдова військовим плацдармом НАТО". І проросійський Додон гучно заявляє, що ні. Щодо перевиборів – він готовий поборотися і довести правовим шляхом, що Молдова не повинна поступитися НАТО.