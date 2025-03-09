Вночі проти 9 березня Росія атакувала Київ понад 30 БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Що відомо про атаку на Київ

Уночі під час атаки дронів біля столиці зафіксували 33 ворожих БпЛА. По них працювали сили протиповітряної оборони: 12 із них вдалося знищити, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

У КМВА уточнили, що інформації про пошкодження та постраждалих унаслідок падіння уламків немає.

Область також під прицілом

Також відомо, що в Київській області працювали сили ППО. Вдалося збити ворожі цілі. Водночас, на щастя, постраждалих серед населення немає.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено,

– мовиться в повідомленні.

Наслідки ворожої атаки зафіксували у Бучанському та Броварському районах. В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю, в Бучанському районі – три автомобілі.

Росія не припиняє свої атаки з повітря різними видами зброї. Вона запускає БпЛА та ракети майже кожного дня. Наприклад, У ніч на 8 березня Росія запустила по Україні 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 1 крилату ракету "Іскандер-К" і 145 безпілотників.

Ворожу атаку дронами й ракетами відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.