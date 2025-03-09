Станом на ранок 9 березня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 885 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 9 березня 2025 року

Особового складу ‒ близько 885130 (+1180),

танків – 10274 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 21360 (+14),

артилерійських систем – 24206 (+58),

РСЗВ – 1310 (+3),

засобів ППО ‒ 1101 (+2),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28362 (+190),

крилатих ракет – 3120 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142),

спеціальної техніки – 3773 (+1).