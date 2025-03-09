Станом на ранок 9 березня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 885 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ ліквідували до 80% окупантів, які по газопроводу намагалися пробратися в Суджу, – військовий
Втрати ворога на 9 березня 2025 року
- Особового складу ‒ близько 885130 (+1180),
- танків – 10274 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 21360 (+14),
- артилерійських систем – 24206 (+58),
- РСЗВ – 1310 (+3),
- засобів ППО ‒ 1101 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28362 (+190),
- крилатих ракет – 3120 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142),
- спеціальної техніки – 3773 (+1).
Втрати ворога на 9 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ