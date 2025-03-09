В ночь на 9 марта Россия атаковала Киев более 30 БПЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Что известно об атаке на Киев

Ночью во время атаки дронов возле столицы зафиксировали 33 вражеских БпЛА. По ним работали силы противовоздушной обороны – 12 из них удалось уничтожить, остальные – локально потеряны или покинули воздушное пространство.

В КГВА уточнили, что информации о повреждениях и пострадавших в результате падения обломков отсутствует.

Область также под прицелом

Также известно, что в Киевской области работали силы ПВО. Удалось сбить вражеские цели. В то же время, к счастью, пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,

– говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки зафиксировали в Бучанском и Броварском районах. В Броварском районе повреждено хозяйственное здание, в Бучанском районе – три автомобиля.

Россия не прекращает свои атаки с воздуха различными видами оружия. Она запускает БпЛА и ракеты почти каждый день. Например, В ночь на 8 марта Россия запустила по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 145 беспилотников.

Вражескую атаку дронами и ракетами отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.