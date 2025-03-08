По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.