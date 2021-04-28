Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля распустила парламент. Поэтому она назначила выборы на 11 июня.

Роспуск стал возможным, после того как Конституционный суд признал неконституционным введение режима чрезвычайной ситуации в Молдове. О своем решении Санду сообщила на брифинге для прессы.

Ранее Конституционный суд Молдовы отменил урезание полномочий президента Санду

Перевыборы в Молдове

После указа о роспуске Санду назначила новые парламентские выборы – они состоятся 11 июня 2021 года. Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов.

Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее – на наших плечах,

– заявила Санду.

Почему распустить парламент Молдовы не удавалось ранее

Согласно действующему законодательству, в период действия чрезвычайного положения, парламент нельзя распустить. Чрезвычайное положение в Молдове ввели на заседании парламента 31 марта голосами депутатов от Партии социалистов республики Игоря Додона и Pentru Moldova. Его срок действия был до 30 мая.

Впрочем, депутаты обжаловали это решение в Конституционном суде, и 28 апреля признали его неконституционным.

Реакция пророссийского Додона

Бывший президент Молдовы Игорь Додон – один из активных разжигателей политического кризиса в стране – уже отреагировал на такое решение Санду. Он отметил: Санду движет Молдову к "натовским силам" и этого нельзя допустить.

Додон отметил, что если на выборах победит партия Санду и Ренато Усатого, это будет означать победу "коллективного Запада".

Тогда у нас будет полное внешнее управление. Молдова уже не будет независимой страной, они будут пытаться запретить все партии, которые им не подчиняются,

– заявил Додон.

По словам экс-президента Молдовы, все в молдавской политике сводится к вопросу – "станет ли Молдова военным плацдармом НАТО". И пророссийский Додон громко заявляет, что нет. Относительно перевыборов – он готов побороться и доказать правовым путем, что Молдова не должна уступить НАТО.