Конституционный суд Молдовы отменил урезание полномочий президента Майи Санду. В то же время ей вернули контроль над Службой информации и безопасности.

КС Молдовы рассмотрел решение парламента от 3 декабря. Речь идет о принятии законопроекта об урезании полномочий президента Молдовы.

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Соответствующее решение обжаловали депутаты от партии "Действие и солидарность". Они заявили, что за парламентом должен остаться парламентский контроль, а президент должен координировать Службу информации и безопасности.

В конце концов Конституционный суд Молдовы признал недействительным решение парламента от 3 декабря, пока Санду сможет:

предлагать кандидата на пост главы СИБ;

утверждать его заместителей;

координировать работу спецслужбы.

Санду урезали полномочия: коротко