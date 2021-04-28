Конституционный суд Молдовы отменил урезание полномочий президента Санду
Конституционный суд Молдовы отменил урезание полномочий президента Майи Санду. В то же время ей вернули контроль над Службой информации и безопасности.
Источник:NewsMaker
КС Молдовы рассмотрел решение парламента от 3 декабря. Речь идет о принятии законопроекта об урезании полномочий президента Молдовы.
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Соответствующее решение обжаловали депутаты от партии "Действие и солидарность". Они заявили, что за парламентом должен остаться парламентский контроль, а президент должен координировать Службу информации и безопасности.
В конце концов Конституционный суд Молдовы признал недействительным решение парламента от 3 декабря, пока Санду сможет:
- предлагать кандидата на пост главы СИБ;
- утверждать его заместителей;
- координировать работу спецслужбы.
Санду урезали полномочия: коротко
- Предыдущий президент Молдовы Игорь Додон урезал президентские полномочия после проигрыша на выборах.
- Впоследствии приняли закон о передаче полномочий касательно Службы информации и безопасности парламента.
- 23 апреля парламент Молдовы одобрил проект постановления об "узурпации власти Конституционным судом". В то же время президент созвала Совет нацбезопасности и обороны на заседание.
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