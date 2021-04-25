Партия Санду обратилась в прокуратуру из-за узурпации власти Додоном
Депутаты партии "Действие и солидарность" (PAS) Маи Санду обратились в Генпрокуратуру Молдовы. Они просят расследовать попытку узурпации власти группой экс-президента Игоря Додона.
Источник:NewsMaker
В своем обращении в прокуратуру депутаты потребовали провести уголовное расследование попытки узурпации власти "организованной преступной группой, возглавляемой Додоном". Соответствующее обращение они подали 24 апреля.
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Депутаты потребовали выяснить, не причастны ли к узурпации депутат Илан Шор и экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, который находится в розыске. Так депутаты от PAS Сергей Литвиненко и Вирджилом Писларюк отреагировали на отмену указа о назначении Домника Маноле судьей.
Важно, что партия социалистов Молдовы, в которую входит Додон, и Pentru Moldova 23 апреля одобрили проект постановления парламента об "узурпации власти конституционным судом в пользу политических интересов Санду". Поэтому получается, что парламент обвиняет Санду в захвате власти, а Санду – депутатов оппозиции.
Отметим, что Мая Санду после заседания Высшего совета безопасности попросила прокуратуру расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом. Санду сообщила, что попросила представителей правоохранительных органов и национальной армии не участвовать в неконституционных действиях и не выполнять незаконных приказов.
Политический кризис в Молдавии: главное
- В стране достаточно напряженная ситуация. Все потому, что на смену пророссийскому президенту Игорю Додону пришла проевропейская Майя Санду.
- Санду уже несколько месяцев добивается роспуска парламента, поскольку считает, что тот себя дискредитировал.
- Однако экс-президент Додон и его союзники пошли в оппозицию к Санду и пытаются помешать ей распустить парламент.
- В течение 45 дней парламент не провел заседание для утверждения правительства из-за отсутствия кворума. Депутаты Партии социалистов и их союзники покинули заседание.
- 15 апреля Конституционный суд Молдовы рассмотрел запрос Санду и решил распустить парламент.
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