Президент Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультацию касательно роспуска парламента. Это произошло после того, как депутаты не заслушали программу правительства Игоря Гросу.

Встречу Майя Санду запланировала на 26 марта.

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Почему не состоялось заседание парламента

Парламент не провел заседание из-за отсутствия кворума. Это произошло потому, что депутаты Партии социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента.

Ранее Игорь Додон заявил, что он хочет стать премьером Молдовы.

За что борется Майя Санду

Президент Молдовы хочет провести досрочные выборы парламента. Она считает, что действующий парламент себя дискредитировал.

Зато, Игорь Додон пытается помешать роспуску парламента.

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Как можно достичь досрочных выборов

Президент имеет право распустить парламент и объявить перевыборы в двух случаях: