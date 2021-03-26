Борьба с пророссийским Додоном: Санду готовится распустить парламент Молдовы
Президент Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультацию касательно роспуска парламента. Это произошло после того, как депутаты не заслушали программу правительства Игоря Гросу.
Источник:NewsMaker
Встречу Майя Санду запланировала на 26 марта.
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Почему не состоялось заседание парламента
Парламент не провел заседание из-за отсутствия кворума. Это произошло потому, что депутаты Партии социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента.
Ранее Игорь Додон заявил, что он хочет стать премьером Молдовы.
За что борется Майя Санду
- Президент Молдовы хочет провести досрочные выборы парламента. Она считает, что действующий парламент себя дискредитировал.
- Зато, Игорь Додон пытается помешать роспуску парламента.
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Как можно достичь досрочных выборов
Президент имеет право распустить парламент и объявить перевыборы в двух случаях:
- Если невозможно формирование правительства или блокирование в течение трех месяцев принятия законов;
- Если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.
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