Заседание парламента Молдовы за назначение нового правительства во главе с Игорем Гросу не состоялось. Поддержать соответствующее решение не смогли из-за отсутствия кворума.

Депутаты парламентского большинства отказались от участия в заседании. Оно должно было состояться в четверг, 25 марта.

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Батринча: мы не хотим участвовать в спектакле

По словам вице-премьера парламента, исполнительного секретаря партии социалистов Влада Батринча, никто не захотел "участвовать в спектакле". Он считает, что кандидат на пост премьер-министра Игорь Гросу и президент Майя Санду не стремятся утверждать новое правительство.

Они стремятся спровоцировать досрочные выборы в период пандемии. Мы не желаем участвовать в этом спектакле. Партия социалистов покидает зал заседаний парламента,

– сказал Батринча.

Его также поддержала председатель фракции "Шор" Марина Таубер. Она отметила, что вернется в зал заседаний парламента только тогда, когда "этот спектакль закончится".

Напомним! Ранее фракции заявили о формировании парламентского большинства из 53 депутатов. Они настаивали на том, чтобы президент назначил кандидатом на пост премьер-министра посла Молдовы в России Владимира Головатюка.

В парламенте Молдовы уже была такая ситуация

В парламенте Молдовы уже была такая ситуация в декабре 2015 года. Тогда Конституционный суд принял решение – если кворум будет отсутствовать при утверждении правительства, эта попытка будет засчитываться как провальная. Поэтому Санду может получить право распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

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