Не будем участвовать в спектакле, – парламент Молдовы не поддержал назначение правительства
Заседание парламента Молдовы за назначение нового правительства во главе с Игорем Гросу не состоялось. Поддержать соответствующее решение не смогли из-за отсутствия кворума.
Источник:Интерфакс
Депутаты парламентского большинства отказались от участия в заседании. Оно должно было состояться в четверг, 25 марта.
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Батринча: мы не хотим участвовать в спектакле
По словам вице-премьера парламента, исполнительного секретаря партии социалистов Влада Батринча, никто не захотел "участвовать в спектакле". Он считает, что кандидат на пост премьер-министра Игорь Гросу и президент Майя Санду не стремятся утверждать новое правительство.
Они стремятся спровоцировать досрочные выборы в период пандемии. Мы не желаем участвовать в этом спектакле. Партия социалистов покидает зал заседаний парламента,
– сказал Батринча.
Его также поддержала председатель фракции "Шор" Марина Таубер. Она отметила, что вернется в зал заседаний парламента только тогда, когда "этот спектакль закончится".
В парламенте Молдовы уже была такая ситуация
В парламенте Молдовы уже была такая ситуация в декабре 2015 года. Тогда Конституционный суд принял решение – если кворум будет отсутствовать при утверждении правительства, эта попытка будет засчитываться как провальная. Поэтому Санду может получить право распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.
Коротко о досрочных выборах в Молдове
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что хочет провести в стране досрочные выборы, чтобы выйти из политического кризиса.
- Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал скорейший роспуск парламента страны.
- Новый президент предложила на должность премьер-министра страны Наталью Гаврилицу. Но парламент ее не поддержал.
- В конце марта Конституционный суд разрешил Санду назначить премьер-министром Игоря Гросу.
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