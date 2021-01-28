Санду определилась с кандидатурой нового главы правительства Молдовы: это женщина
Президент Молдовы Майя Санду определилась с кандидатурой на пост премьер-министра страны. Правительство может возглавить бывшая министр Наталья Гаврилица.
Источник: newsmaker.md.
Гаврилица уже занимала в правительстве должность главы Министерства финансов.
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Это профессионал, заслуживающий доверия. Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главной целью которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие,
– заявила Санду.
Санду настаивает на досрочных выборах парламента
Санду, однако, продолжает настаивать, что лучший выход из политического кризиса – это досрочные парламентские выборы в Молдове. Сейчас у Гаврилицы есть 15 дней, чтобы сформировать состав кабмина, подготовить программу правительства и подать на утверждение парламента.
Что известно о Наталье Гаврилице:
- Родилась в 1977 году.
- Выпускница юридического факультета Московского государственного университета и Гарвардского института государственного управления имени Кеннеди.
- В 2000 – 2003 годах работала при посольстве США в Молдове.
- В 2007 – 2008 годах – руководитель Департамента макроэкономической политики и развития в Министерстве экономики и торговли Молдавии.
- В 2013 – 2014 годах – главная консультантка в управлении анализа, мониторинга и оценки политики Министерства образования Молдовы.
- В 2014 – 2015 годах занимала пост госсекретаря Минобразования республики.
- С 2015 года по 2019 год была гендиректором Глобального инновационного фонда в Лондоне (Великобритания).
- 8 июня 2019 года Наталья Гаврилица стала министром финансов в правительстве Майи Санду.
- В конце июля 2019 года фракция Демократической партии Молдовы зарегистрировала в парламенте вотум недоверия министру финансов, связанный с ее неэффективной деятельностью на этом посту.
- 12 ноября 2019 года парламент Молдовы вынес вотум недоверия всему правительству Майи Санду.
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