Президент Молдовы Майя Санду определилась с кандидатурой на пост премьер-министра страны. Правительство может возглавить бывшая министр Наталья Гаврилица.

Источник: newsmaker.md.

Гаврилица уже занимала в правительстве должность главы Министерства финансов.

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Это профессионал, заслуживающий доверия. Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главной целью которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие,

– заявила Санду.

Санду настаивает на досрочных выборах парламента

Санду, однако, продолжает настаивать, что лучший выход из политического кризиса – это досрочные парламентские выборы в Молдове. Сейчас у Гаврилицы есть 15 дней, чтобы сформировать состав кабмина, подготовить программу правительства и подать на утверждение парламента.

Интересно! Если Гаврилица пройдет утверждение, то самые высокие должности в Молдове будут занимать женщины. Так как во главе парламента тоже представительница прекрасного пола – Зинаида Гречаний.

Что известно о Наталье Гаврилице: