Президентка Молдови Майя Санду визначилась з кандидатурою на посаду прем’єр-міністра країни. Уряд може очолити колишня міністерка Наталія Гавріліца.

Джерело: newsmaker.md.

Гавріліца уже обіймала в уряді посаду очільниці Міністерства фінансів.

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Це професіонал, що заслуговує на довіру. Я вже поставила перед нею завдання створити команду і підготувати програму, головна мета якої буде боротьба з корупцією і економічний розвиток,

– заявила Санду.

Санду наполягає на дострокових виборах парламенту

Санду, проте, продовжує наполягати, що найкращий вихід з політичної кризи – це дострокові парламентські вибори у Молдові. Наразі у Гавріліци є 15 днів, аби сформувати склад кабміну та підготувати програму уряду і подати на затвердження парламенту.

Цікаво! Якщо Гавріліца пройде затвердження, то найвищі посади у Молдові обійматимуть жінки. Адже на чолі парламенту теж представниця прекрасної статі – Зінаїда Гречаний.

Що відомо про Наталію Гавріліцу: