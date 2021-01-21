Суд у Молдові визнав закон про особливий статус російської мови неконституційним. Цей закон раніше підписав колишній президент Молдови Ігор Додон, який відзначився своєю особливою симпатією до Росії.

Скандальне рішення скасували судді Конституційного суду. Про це повідомляє NewsMaker.

Важливо Рішення Молдови щодо російської мови є небезпечним для регіону, – Данілов

Що передбачав закон про мову

Він повертав російській мові статус мови міжнаціонального спілкування у Молдові.

Закон передбачав, що люди в Молдові зможуть звертатися в органи державної влади, держустанови, підприємства й організації державною або російською мовою.

Крім того, держслужбовців могли зобов'язати за запитом громадян надавати переклад документів російською мовою, приймати заяви російською і надавати інформацію тією мовою, якою написана заява.

За час своєї каденції Додон неодноразово погрожував підвищити в країні статус російської мови. Сам Додон назвав скандальний закон такими, "на який чекали громадяни".

Зауважимо, що у липні 2020 року у Молдові відбулися президентські вибори. Країну очолила Майя Санду, яка відома своєю проукраїнською та проєвропейською позицією. Вона має намір зробити Молдову ближчою до Євросоюзу та планує активно боротися з російською пропагандою.

Зверніть увагу! 12 січня президентка Молдови Майя Санду прибула до України – це був її перший закордонний візит у статусі глави держави. Під час зустрічі Володимир Зеленський та Майя Санду домовились про створення президентської ради. Більше про те, що обговорювали лідери країн, а також яких домовленостей досягли, читайте за посиланням.