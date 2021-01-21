Суд в Молдове признал закон об особом статусе русского языка неконституционным. Этот закон ранее подписал бывший президент Молдавии Игорь Додон, отличившийся своей особой симпатией к России.

Скандальное решение отменили судьи Конституционного суда. Об этом сообщает NewsMaker.

Важно решение Молдовы по русскому языку является опасным для региона, – Данилов

Что предусматривал закон о языке

Он вернул русскому языку статус языка межнационального общения в Молдове.

Закон предусматривал, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке.

Кроме того, госслужащих могли обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

За время своей каденции Додон неоднократно грозился повысить в стране статус русского языка. Сам Додон назвал скандальный закон таковыми,"которого ждали граждане".

Отметим, что в июле 2020 года в Молдове состоялись президентские выборы. Страну возглавила Майя Санду, которая известна своей проукраинской и проевропейской позицией. Она намерена сделать Молдову ближе к Евросоюзу и планирует активно бороться с российской пропагандой.

Обратите внимание! 12 января президент Молдовы Майя Санду прибыла в Украину – это был ее первый зарубежный визит в статусе главы государства. Во время встречи Владимир Зеленский и Майя Санду договорились о создании президентского совета. Больше о том, что обсуждали лидеры стран, а также каких договоренностей достигли, читайте по ссылке.