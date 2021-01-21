В Молдове отменили скандальное решение Додона о русском языке
Суд в Молдове признал закон об особом статусе русского языка неконституционным. Этот закон ранее подписал бывший президент Молдавии Игорь Додон, отличившийся своей особой симпатией к России.
Скандальное решение отменили судьи Конституционного суда. Об этом сообщает NewsMaker.
Важно решение Молдовы по русскому языку является опасным для региона, – Данилов
Что предусматривал закон о языке
- Он вернул русскому языку статус языка межнационального общения в Молдове.
- Закон предусматривал, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке.
- Кроме того, госслужащих могли обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.
За время своей каденции Додон неоднократно грозился повысить в стране статус русского языка. Сам Додон назвал скандальный закон таковыми,"которого ждали граждане".
Отметим, что в июле 2020 года в Молдове состоялись президентские выборы. Страну возглавила Майя Санду, которая известна своей проукраинской и проевропейской позицией. Она намерена сделать Молдову ближе к Евросоюзу и планирует активно бороться с российской пропагандой.
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