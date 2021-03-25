Засідання парламенту Молдови за призначення нового уряду на чолі з Ігорем Гросу не відбулося. Підтримати відповідне рішення не змогли через відсутність кворуму.

Депутати парламентської більшості відмовилися від участі в засіданні. Вона повинно було відбутись у четвер, 25 березня.

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Батринча: Ми не хочемо брати участь у спектаклі

За словами віцеглави парламенту, виконавчого секретаря партії соціалістів Влада Батринча, ніхто не захотів "брати участі у спектаклі". Він вважає, що кандидат на пост прем'єр-міністра Ігор Гросу і президентка Майя Санду не прагнуть затверджувати новий уряд.

Вони прагнуть спровокувати дострокові вибори в період пандемії. Ми не бажаємо брати участь в цьому спектаклі. Партія соціалістів залишає зал засідань парламенту,

– сказав Батринча.

Його також підтримала голова фракції "Шор" Марина Таубер. Вона наголосила, що повернеться до зали засідань парламенту тільки тоді, як "цей спектакль закінчиться".

Нагадаємо! Раніше фракції заявили про формування парламентської більшості з 53 депутатів. Вони наполягали на тому, щоб президентка призначила кандидатом на пост прем'єр-міністра посла Молдови в Росії Володимира Головатюка.

В парламенті Молдови вже була така ситуація

В парламенті Молдови вже була така ситуація у грудні 2015 року. Тоді Конституційний суд ухвалив рішення – якщо кворум буде відсутній під час затвердження уряду, ця спроба зараховуватиметься як провальна. Тому Санду може отримати право розпустити парламент і призначити дату дострокових виборів.

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