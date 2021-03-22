Конституційний суд визнав нормативним указ президентки Майї Санду про призначення Ігоря Гросу кандидатом в прем'єр-міністри. Визнати його неконституційним вимагав парламент.

Подавали у КС заяву депутати від партії соціалістів експрезидента Ігоря Додона. Вони разом із партією "Шор" утворили в парламенті більшість, через яку в Молдові назріла політична криза.

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Криза у парламенті Молдови

Наразі у Молдові доволі напружена ситуація. Усе через те, що на заміну проросійському президенту Ігорю Додону прийшла проєвропейська Майя Санду.

16 березня Майя Санду після консультацій з фракціями оголосила, що висуває в прем'єри Ігоря Гросу.

Наступного дня депутати звернулися до Конституційного суду з вимогою призупинити дію цього указу.

Ще через день парламентська більшість, вороже налаштована до Санду, висунула кандидатуру посла Молдови в Росії Володимира Головатюка на пост прем'єр-міністра.

Внесенням кандидатур, які парламент точно не підтримає, Санду хоче досягти розпуску.

Річ у тім, що за Конституцією Молдови, президент може розпустити парламент у декількох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду.

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