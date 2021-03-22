КС Молдови дозволив Санду призначати свого прем'єра
Конституційний суд визнав нормативним указ президентки Майї Санду про призначення Ігоря Гросу кандидатом в прем'єр-міністри. Визнати його неконституційним вимагав парламент.
Джерело:News Maker
Подавали у КС заяву депутати від партії соціалістів експрезидента Ігоря Додона. Вони разом із партією "Шор" утворили в парламенті більшість, через яку в Молдові назріла політична криза.
Раніше Євросоюз підтримав Санду та розпуск парламенту Молдови
Криза у парламенті Молдови
- Наразі у Молдові доволі напружена ситуація. Усе через те, що на заміну проросійському президенту Ігорю Додону прийшла проєвропейська Майя Санду.
- 16 березня Майя Санду після консультацій з фракціями оголосила, що висуває в прем'єри Ігоря Гросу.
- Наступного дня депутати звернулися до Конституційного суду з вимогою призупинити дію цього указу.
- Ще через день парламентська більшість, вороже налаштована до Санду, висунула кандидатуру посла Молдови в Росії Володимира Головатюка на пост прем'єр-міністра.
- Внесенням кандидатур, які парламент точно не підтримає, Санду хоче досягти розпуску.
Річ у тім, що за Конституцією Молдови, президент може розпустити парламент у декількох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду.
Перевибори у Молдові: головне
- Нова президентка Молдови Майя Санду заявила, що планує провести в країні дострокові вибори.
- Вона відзначила, що це єдиний вихід з політичної кризи у країні, адже чинний парламент себе дискредитував.
- Санду раніше запропонувала формальну кандидатку – ексочільницю Мінфіну Наталію Гавріліцу, яка не приховувала, що не хоче на цю посаду. Її парламент не підтримав.
- Якщо депутати провалять і наступне голосування – Майя Санду зможе оголосити перевибори.
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