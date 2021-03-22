Конституционный суд признал нормативным указ президенты Майи Санду о назначении Игоря Гросу кандидатом в премьер-министры. Признать его неконституционным требовал парламент.

Подавали в КС заявление депутаты от партии социалистов президента Игоря Додона. Они вместе с партией "Шор" образовали в парламенте большинство, из-за которого в Молдове назрел политический кризис.

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Кризис в парламенте Молдовы

Сейчас в Молдове довольно напряженная ситуация. Все из-за того, что на замену пророссийскому президенту Игорю Додону пришла проевропейская Майя Санду.

16 марта Майя Санду после консультаций с фракциями объявила, что выдвигает в премьеры Игоря Гросу.

На следующий день депутаты обратились в Конституционный суд с требованием приостановить действие этого указа.

Еще через день парламентское большинство, враждебно настроенное к Санду, выдвинуло кандидатуру посла Молдовы в России Владимира Головатюка на пост премьер-министра.

Внесением кандидатур, которые парламент точно не поддержит, Санду хочет достичь роспуска.

Дело в том, что по Конституции Молдавии, президент может распустить парламент в нескольких случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства.

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