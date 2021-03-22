КС Молдавии разрешил Санду назначать премьера
Конституционный суд признал нормативным указ президенты Майи Санду о назначении Игоря Гросу кандидатом в премьер-министры. Признать его неконституционным требовал парламент.
Источник:News Maker
Подавали в КС заявление депутаты от партии социалистов президента Игоря Додона. Они вместе с партией "Шор" образовали в парламенте большинство, из-за которого в Молдове назрел политический кризис.
Ранее Евросоюз поддержал Санду и роспуск парламента Молдовы
Кризис в парламенте Молдовы
- Сейчас в Молдове довольно напряженная ситуация. Все из-за того, что на замену пророссийскому президенту Игорю Додону пришла проевропейская Майя Санду.
- 16 марта Майя Санду после консультаций с фракциями объявила, что выдвигает в премьеры Игоря Гросу.
- На следующий день депутаты обратились в Конституционный суд с требованием приостановить действие этого указа.
- Еще через день парламентское большинство, враждебно настроенное к Санду, выдвинуло кандидатуру посла Молдовы в России Владимира Головатюка на пост премьер-министра.
- Внесением кандидатур, которые парламент точно не поддержит, Санду хочет достичь роспуска.
Дело в том, что по Конституции Молдавии, президент может распустить парламент в нескольких случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства.
Перевыборы в Молдове: главное
- Новый президент Молдовы Майя Санду заявила, что планирует провести в стране досрочные выборы.
- Она отметила, что это единственный выход из политического кризиса в стране, ведь действующий парламент себя дискредитировал.
- Санду ранее предложила формального кандидата – экс-главу Минфина Наталью Гаврилицу, которая не скрывала, что не хочет на эту должность. Ее парламент не поддержал.
- Если депутаты провалят и следующее голосование – Майя Санду сможет объявить перевыборы.
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