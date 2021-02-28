Евросоюз поддержал Санду и роспуск парламента Молдовы
Европейский Союз хочет помогать Молдове с получением вакцины от COVID-19. Также ЕС ожидает от Кишинева активной реализации реформ.
Источник:Politico
Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал требование президенты Молдовы Майи Санду о скорейшем роспуске парламента республики. Также на брифинге он высказался за активизацию борьбы с коррупцией в стране.
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Европа на стороне Санду
"Хочу передать важное сообщение о поддержке со стороны ЕС усилий госпожи Санду в борьбе с коррупцией", – отметил Мишель. По его словам, те, кого вовлекли в беспредел, не должны участвовать в строительстве будущего Молдовы. Поэтому досрочные выборы в парламент могут воплотить это в жизнь.
Мы ждем, чтобы все политические деятели руководствовались интересами граждан Республики Молдова. Госпожа президент, Европа на вашей стороне",
– отметил глава Евросовета.
Также он подчеркнул, что активная поддержка Молдовы Евросоюзом "идет рука об руку с процессом имплементации реформ".
Сотрудничество ЕС и Молдовы
Насколько широким будет окно возможности для сотрудничества ЕС и Молдовы, как отметил Мишель, полностью зависит от воли молдавских партнеров. "Мы привержены укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Молдовой. Но наша поддержка тесно связана с выполнением демократических стандартов и соблюдением верховенства права", – добавил глава Евросовета.
Что известно о досрочных выборах в Молдове
- Новый президент Молдовы Майя Санду заявила, что планирует провести в стране досрочные выборы.
- Она отметила, что это единственный выход из политического кризиса в стране, ведь действующий парламент себя дискредитировал.
- В начале декабря в Кишиневе сторонники Санду вышли на протест. Они митинговали против нового парламентского большинства и требовали роспуска парламента и досрочных выборов.
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