Европейский Союз хочет помогать Молдове с получением вакцины от COVID-19. Также ЕС ожидает от Кишинева активной реализации реформ.

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал требование президенты Молдовы Майи Санду о скорейшем роспуске парламента республики. Также на брифинге он высказался за активизацию борьбы с коррупцией в стране.

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Европа на стороне Санду

"Хочу передать важное сообщение о поддержке со стороны ЕС усилий госпожи Санду в борьбе с коррупцией", – отметил Мишель. По его словам, те, кого вовлекли в беспредел, не должны участвовать в строительстве будущего Молдовы. Поэтому досрочные выборы в парламент могут воплотить это в жизнь.

Мы ждем, чтобы все политические деятели руководствовались интересами граждан Республики Молдова. Госпожа президент, Европа на вашей стороне",

– отметил глава Евросовета.

Также он подчеркнул, что активная поддержка Молдовы Евросоюзом "идет рука об руку с процессом имплементации реформ".

Отметим! Майя Санду определилась с кандидатурой на пост премьер-министра страны. Правительство может возглавить бывший министр Наталья Гаврилица.

Сотрудничество ЕС и Молдовы

Насколько широким будет окно возможности для сотрудничества ЕС и Молдовы, как отметил Мишель, полностью зависит от воли молдавских партнеров. "Мы привержены укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Молдовой. Но наша поддержка тесно связана с выполнением демократических стандартов и соблюдением верховенства права", – добавил глава Евросовета.

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