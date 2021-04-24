Стабильная и проевропейская Молдова важна для Украины. Поэтому в Министерстве иностранных дел поддержали президента Майю Санду на фоне политического кризиса в государстве.

Поддержка касается защиты верховенства права и конституционного строя. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. К теме Президент и парламент Молдовы обвиняют друг друга в "попытке захвата власти" Поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор,

– написал Кулеба. Что происходит в Молдове Между Санду и парламентом Молдовы возник конфликт.

Дело в том, что парламент одобрил проект постановления об "узурпации власти конституционным судом". В нем говорится, что решение суда – это "атака на суверенность народа". Депутаты утверждают, что якобы КС захватили несколько судей. Их решение о роспуске парламента называют "диктаторским".

Санду в ответ созвала Совет нацбезопасности и обороны на заседание. У президента заявили, что существует угроза подрыва конституционного строя. Решение о роспуске парламента: кратко Санду несколько месяцев пыталась посодействовать роспуску парламента, потому что убеждена, что тот себя дискредитировал. Однако противники ей мешали.

В течение 45 дней из-за отсутствия кворума парламент не провел заседание, чтобы утвердить правительство.

Поэтому 15 апреля КС рассмотрел запрос Санду и решил распустить парламент. Это решение обжаловать нельзя.