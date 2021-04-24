Стабільна та проєвропейська Молдова важлива для України. Тому у Міністерстві закордонних справ підтримали президентку Майю Санду на тлі політичної кризи у державі.

Підтримка стосується захисту верховенства права та конституційного ладу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. До теми Президентка і парламент Молдови звинувачують один одного у "спробі захоплення влади" Підтримуємо демократично обрану Президентку Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір,

– написав Кулеба. Що відбувається у Молдові Між Санду та парламентом Молдови виник конфлікт.

Річ у тім, що парламент схвалив проєкт постанови про "узурпацію влади конституційним судом". У ній мовиться, що рішення суду – це "атака на суверенність народу". Депутати стверджують, що нібито КС захопили кілька суддів. Їх рішення про розпуск парламенту називають "диктаторським".

Санду у відповідь скликала Раду нацбезпеки та оборони на засідання. У президентки заявили, що існує загроза підриву конституційного ладу. Рішення про розпуск парламенту: коротко Санду кілька місяців намагалась посприяти розпуску парламенту, бо переконана, що той себе дискредитував. Однак противники їй заважали.

Протягом 45 днів через відсутність кворуму парлам ент не провів засідання, щоб затвердити уряд.

ент не провів засідання, щоб затвердити уряд. Відтак 15 квітня КС розглянув запит Санду і вирішив розпустити парламент. Це рішення оскаржити не можна.