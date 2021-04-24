Політична криза в Молдові: Кулеба підтримав Санду
Стабільна та проєвропейська Молдова важлива для України. Тому у Міністерстві закордонних справ підтримали президентку Майю Санду на тлі політичної кризи у державі.
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Підтримка стосується захисту верховенства права та конституційного ладу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
До теми Президентка і парламент Молдови звинувачують один одного у "спробі захоплення влади"
Підтримуємо демократично обрану Президентку Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір,
– написав Кулеба.
Що відбувається у Молдові
- Між Санду та парламентом Молдови виник конфлікт.
- Річ у тім, що парламент схвалив проєкт постанови про "узурпацію влади конституційним судом". У ній мовиться, що рішення суду – це "атака на суверенність народу". Депутати стверджують, що нібито КС захопили кілька суддів. Їх рішення про розпуск парламенту називають "диктаторським".
- Санду у відповідь скликала Раду нацбезпеки та оборони на засідання. У президентки заявили, що існує загроза підриву конституційного ладу.
Рішення про розпуск парламенту: коротко
- Санду кілька місяців намагалась посприяти розпуску парламенту, бо переконана, що той себе дискредитував. Однак противники їй заважали.
- Протягом 45 днів через відсутність кворуму парламент не провів засідання, щоб затвердити уряд.
- Відтак 15 квітня КС розглянув запит Санду і вирішив розпустити парламент. Це рішення оскаржити не можна.
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