Конституційний суд Молдови скасував урізання повноважень президентки Майї Санду. Водночас їй повернули контроль над Службою інформації та безпеки.

КС Молдови розглянув рішення парламенту від 3 грудня. Мовиться про прийняття законопроєкту про урізання повноважень президента Молдови.

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Відповідне рішення оскаржили депутати від партії "Дія і солідарність". Вони заявили, що за парламентом має залишитися парламентський контроль, а президент повинен координувати Службу інформації та безпеки.

Зрештою Конституційний суд Молдови визнав нечинним рішення парламенту від 3 грудня, наразі Санду зможе:

пропонувати кандидата на посаду голови СІБ;

затверджувати його заступників;

координувати роботу спецслужби.

Санду урізали повноваження: коротко