Крім того, вибори проходять у 36 країнах, де живуть громадяни Молдови. Так, для представників діаспори за кордоном відкриють 150 дільниць.

До речі Дострокові вибори у Молдові: хто переможе

До слова, першу виборчу дільницю о 1:00 за кишинівським часом відкрили в Японії. На дільницях Кіпру громадяни Молдови повинні будуть надати негативний тест на коронавірус чи сертифікат про вакцинацію.

Хто бере участь у виборах

Передвиборний Блок комуністів і соціалістів,

партія "Будуємо Європу вдома",

партія "Громадянський конгрес",

передвиборний блок "Ренато Вусатий",

партія "Дія і солідарність",

партія "Шор",

рух "Speranţa-Надія",

Демократична партія,

партія "Платформа Гідність і правда",

партія національної єдності,

партія "Демократія вдома",

партія "Розвитку та об’єднання Молдови",

"Альянс за об’єднання румунів",

партія "NOI",

Зелена екологічна партія,

партія "Закон і справедливість",

партія "Сила народу",

"Партія змін",

"Партія трудящих",

партія "Новий історичний вибір",

партія "Патріоти Молдови",

"Партія регіонів",

незалежний кандидат В’ячеслав Валько.

За дотриманням порядку у Молдові стежитимуть понад 6,6 тисячі правоохоронців. Голосування визнають дійсним, якщо у ньому візьмуть участь щонайменше 30% виборців.

Що цьому передувало