Крім того, вибори проходять у 36 країнах, де живуть громадяни Молдови. Так, для представників діаспори за кордоном відкриють 150 дільниць.
До речі Дострокові вибори у Молдові: хто переможе
До слова, першу виборчу дільницю о 1:00 за кишинівським часом відкрили в Японії. На дільницях Кіпру громадяни Молдови повинні будуть надати негативний тест на коронавірус чи сертифікат про вакцинацію.
Хто бере участь у виборах
- Передвиборний Блок комуністів і соціалістів,
- партія "Будуємо Європу вдома",
- партія "Громадянський конгрес",
- передвиборний блок "Ренато Вусатий",
- партія "Дія і солідарність",
- партія "Шор",
- рух "Speranţa-Надія",
- Демократична партія,
- партія "Платформа Гідність і правда",
- партія національної єдності,
- партія "Демократія вдома",
- партія "Розвитку та об’єднання Молдови",
- "Альянс за об’єднання румунів",
- партія "NOI",
- Зелена екологічна партія,
- партія "Закон і справедливість",
- партія "Сила народу",
- "Партія змін",
- "Партія трудящих",
- партія "Новий історичний вибір",
- партія "Патріоти Молдови",
- "Партія регіонів",
- незалежний кандидат В’ячеслав Валько.
За дотриманням порядку у Молдові стежитимуть понад 6,6 тисячі правоохоронців. Голосування визнають дійсним, якщо у ньому візьмуть участь щонайменше 30% виборців.
Що цьому передувало
- Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент та призначила дострокові вибори.
- Це було однією з передвиборчих обіцянок пані Санду.