Кроме того, выборы проходят в 36 странах, где живут граждане Молдовы. Так, для представителей диаспоры за границей откроют 150 участков.
Кстати Досрочные выборы в Молдове: кто победит
К слову, первый избирательный участок в 1:00 по кишиневскому времени открыли в Японии. На участках Кипра граждане Молдовы должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.
Кто участвует в выборах
- Предвыборный Блок коммунистов и социалистов,
- партия "Строим Европу дома",
- партия "Гражданский конгресс",
- предвыборный блок "Ренато Усатый",
- партия "Действие и солидарность",
- партия "Шор",
- движение "Speranţa-Надежда",
- Демократическая партия,
- партия "Платформа Достоинство и правда",
- партия национального единства,
- партия "Демократия дома",
- партия "Развития и объединения Молдовы",
- "Альянс за объединение румын",
- партия "NOI",
- Зеленая экологическая партия,
- партия "Закон и справедливость",
- партия "Сила народа",
- "Партия перемен",
- "Партия трудящихся",
- партия "Новый исторический выбор",
- партия "Патриоты Молдовы",
- "Партия регионов",
- независимый кандидат Вячеслав Валько.
За соблюдением порядка в Молдове будут следить более 6,6 тысячи правоохранителей. Голосование признают действительным, если в нем примут участие не менее 30% избирателей.
Что этому предшествовало
- Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля распустила парламент и назначила досрочные выборы.
- Это было одним из предвыборных обещаний госпожи Санду.