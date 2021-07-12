Так, партія "Дія та солідарність" отримала більшість на виборах. Тому Зеленський відзначив, що це переконлива перемога проєвропейських сил.

Важливо Партія Санду отримує монобільшість на парламентських виборах у Молдові

Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень,

– наголосив президент.

Під дописом Зеленський опублікував спільне фото із Санду.

Що відомо про вибори у Молдові