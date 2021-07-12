Так, партія "Дія та солідарність" отримала більшість на виборах. Тому Зеленський відзначив, що це переконлива перемога проєвропейських сил.

Важливо Партія Санду отримує монобільшість на парламентських виборах у Молдові

Це надзвичайно важливий крок дружньої Молдови на шляху реформ і реалізації європейських прагнень,
– наголосив президент.

Під дописом Зеленський опублікував спільне фото із Санду.

Що відомо про вибори у Молдові

  • Президентка Майя Санду 28 квітня розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори. Це було однією з її передвиборчих обіцянок.
  • Експрезидент Ігор Додон виступав проти цього рішення.
  • Вибори пройшли 11 липня. Партія Санду "Дія та солідарність" отримала 52,69% голосів громадян, блок Партії соціалістів і Партії комуністів – 27,24%, партія "Шор" – 5,75%.
  • У виборах в Молдові взяли участь понад 1 мільйон 477 тисяч виборців. Це становить 48,41% від загального числа громадян, які можуть голосувати. За кордоном на вибори прийшли понад 212 тисяч громадян.