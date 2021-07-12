Відповідну розмову лідери двох країн провели після перемоги партії Санду на позачергових виборах до парламенту в Молдові. Президент України привітав її з успішними виборами.
Зауважте Важливий крок, – Зеленський привітав Санду з перемогою на парламентських виборах
Президент України запросив Майю Санду в Україну
Володимир Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь в:
- саміті Кримської платформи;
- заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.
Мовиться про події в серпні 2021 року.
Про євроінтеграцію та економічну співпрацю
Володимир Зеленський висловив думку, що Україна та Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції. Зокрема в контексті діяльності "Асоційованого тріо".
Ба більше, заявили про необхідність активізації економічної взаємодії та реалізації конкретних проєктів між країнами. Зеленський заявив, що:
- Україна почала будувати сучасну магістраль, яка з'єднає Київ і Кишинів;
- та прикордонний мостовий перехід через річку Дністер.
Що цьому передувало
- Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент. Саме тоді призначила вибори. Проти цього рішення виступав експрезидент Молдови – проросійський Ігор Додон.
- Розпуск та так звана "чистка" парламенту була однією з передвиборчих обіцянок пані Санду.
- 11 липня у Молдові пройшли дострокові вибори до парламенту. Партія президентки Майї Санду "Дія та солідарність" стала лідером з 52,80% голосів громадян.
- Президент Володимир Зеленський назвав перемогу важливим кроком на шляху до європейських прагнень.