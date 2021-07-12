Відповідну розмову лідери двох країн провели після перемоги партії Санду на позачергових виборах до парламенту в Молдові. Президент України привітав її з успішними виборами.

Зауважте Важливий крок, – Зеленський привітав Санду з перемогою на парламентських виборах

Президент України запросив Майю Санду в Україну

Володимир Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь в:

саміті Кримської платформи;

заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.

Мовиться про події в серпні 2021 року.

Про євроінтеграцію та економічну співпрацю

Володимир Зеленський висловив думку, що Україна та Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції. Зокрема в контексті діяльності "Асоційованого тріо".

Ба більше, заявили про необхідність активізації економічної взаємодії та реалізації конкретних проєктів між країнами. Зеленський заявив, що:

Україна почала будувати сучасну магістраль, яка з'єднає Київ і Кишинів;

та прикордонний мостовий перехід через річку Дністер.

Що цьому передувало