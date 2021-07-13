Такую информацию в интервью рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он также заявил, что глава МИД примет участие в праздновании Дня Независимости Украины.

Заметьте Россия угрожает странам-участницам Крымской платформы, – МИД

Францию ​​на саммите Крымской платформы представит глава МИД

Посол Франции Этьен де Понсен рассказал, что Франция поддерживает инициативу Крымской платформы "с самого начала". Ведь это хорошая идея вернуть на повестку дня вопрос незаконной оккупации Крыма.

Однако, посол еще раз отметил, что "Крым не является частью нормандского формата и минского процесса" и заверил, что Франция будет представлена.

Наш министр иностранных дел г-н Жан-Ив Ле Дриан будет представлять Францию как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины,

– заявил Этьен де Понсен.

Сейчас у него нет точных данных, на сколько времени приедет глава МИД. Но заверил, что "идея заключается в том, чтобы министр присутствовал".

Саммит Крымской платформы: коротко