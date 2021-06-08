Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с управляющим директором по вопросам России, Восточного партнерства Михаэлем Зибертом. Политики говорили именно о Крымской платформе.

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ЕС поддерживает Крымскую платформу

Зиберт акцентировал на активной поддержке ЕС Крымской платформы как важного инструмента усиления международных усилий по деоккупации Крыма.

Он подчеркнул, что в саммите примут участие несколько политиков:

  • Президент Европейского Совета Шарль Мишель,
  • Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис,
  • Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Стороны обсудили состояние реализации политики непризнания ЕС попытки аннексии Крыма. Джапарова подчеркнула важность активного противодействия попыткам России легитимизировать оккупацию.

Крымская платформа: что известно

  • В Госдепе США сообщили о готовности страны присоединиться к Крымской платформе.
  • Штаты подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее территориальные воды.
  • Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что поспособствует привлечению к платформе дополнительных участников – лидеров стран исламского мира.
  • Участие в Крымской платформе подтвердил президент Польши Анджей Дуда.