Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с управляющим директором по вопросам России, Восточного партнерства Михаэлем Зибертом. Политики говорили именно о Крымской платформе.
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ЕС поддерживает Крымскую платформу
Зиберт акцентировал на активной поддержке ЕС Крымской платформы как важного инструмента усиления международных усилий по деоккупации Крыма.
Он подчеркнул, что в саммите примут участие несколько политиков:
- Президент Европейского Совета Шарль Мишель,
- Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис,
- Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Стороны обсудили состояние реализации политики непризнания ЕС попытки аннексии Крыма. Джапарова подчеркнула важность активного противодействия попыткам России легитимизировать оккупацию.
Крымская платформа: что известно
- В Госдепе США сообщили о готовности страны присоединиться к Крымской платформе.
- Штаты подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее территориальные воды.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что поспособствует привлечению к платформе дополнительных участников – лидеров стран исламского мира.
- Участие в Крымской платформе подтвердил президент Польши Анджей Дуда.