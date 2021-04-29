США поддерживают мирную инициативу Украины "Крымская платформа" по деоккупации полуострова. Там заявили, что готовы присоединиться к ней.

США приветствуют новую инициативу Украины. Об этом заявили в офисе представителя Госдепартамента США, отвечая на информационный запрос.

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Там заверили, что с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также союзниками и партнерами.

Речь идет о прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины, добавили в Госдепартаменте.

США подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая ее территориальные воды,

– подчеркнули в ведомстве.

Обратите внимание! Ранее в Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что Россия шантажирует государства, которые присоединяются к Крымской платформе.

Крымская платформа: что об этом известно