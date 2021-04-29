В США заявили, что присоединятся к Крымской платформе
США поддерживают мирную инициативу Украины "Крымская платформа" по деоккупации полуострова. Там заявили, что готовы присоединиться к ней.
Источник:Укринформ
США приветствуют новую инициативу Украины. Об этом заявили в офисе представителя Госдепартамента США, отвечая на информационный запрос.
Важно, что В Раде разрабатывают пакет законопроектов по оккупированному Крыму
Там заверили, что с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также союзниками и партнерами.
Речь идет о прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины, добавили в Госдепартаменте.
США подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая ее территориальные воды,
– подчеркнули в ведомстве.
Крымская платформа: что об этом известно
- Это – международная платформа для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма и защиты прав человека на полуострове.
- Ее создание представил украинский президент Владимир Зеленский. Это происходило на 75 сессии Генассамблеи ООН.
- Проведение учредительного саммита Крымской платформы запланировано на май 2021 года. Мероприятие состоится в Киеве.
- К участию привлекут лидеров иностранных государств, министров иностранных дел и обороны, парламентариев и экспертов.
- Такую инициативу положительно оценивают международные партнеры Украины. Крымскую платформу поддержали, в частности в G7 и Евросоюзе.
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