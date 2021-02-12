Европарламент поддержал Крымскую платформу: обещают содействовать
В Европарламенте поддержали Крымскую платформу. Кроме того, призвали страны Евросоюза способствовать этому для деоккупации полуострова.
Источник:Европарламент
Необходимо создать международный формат переговоров по деоккупации Крыма. Об этом говорится в докладе Европарламента относительно выполнения Украинского Соглашения об ассоциации.
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ЕС обещает содействовать
Так, руководство ЕС и страны-участницы должны оказать необходимую поддержку для Крымской платформы. Также они должны обеспечивать усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины.
К деятельности платформы рекомендуют привлечь Меджлис крымскотатарского народа.
Что такое Крымская платформа?Это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма. Проведение платформы анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Глава государства пригласил иностранных лидеров присоединиться.
Крымская платформа: последние новости
- Первый саммит платформы состоится перед Днем Независимости, 23 августа 2021 года.
- Украина инициировала создание Крымской платформы на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы.
- Кстати, Россию также пригласят присоединиться. Хотя глава министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия откажется от участия в обсуждении.
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