В Европарламенте поддержали Крымскую платформу. Кроме того, призвали страны Евросоюза способствовать этому для деоккупации полуострова.

Необходимо создать международный формат переговоров по деоккупации Крыма. Об этом говорится в докладе Европарламента относительно выполнения Украинского Соглашения об ассоциации.

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ЕС обещает содействовать

Так, руководство ЕС и страны-участницы должны оказать необходимую поддержку для Крымской платформы. Также они должны обеспечивать усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины.

К деятельности платформы рекомендуют привлечь Меджлис крымскотатарского народа.

Что такое Крымская платформа? Это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма. Проведение платформы анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Глава государства пригласил иностранных лидеров присоединиться. Это меры, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма. Проведение платформы анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Глава государства пригласил иностранных лидеров присоединиться.

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