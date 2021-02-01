Франция может присоединиться к Крымской платформе: какое условие
Франция готова присоединиться к Крымской платформе. Однако государство хочет, чтобы Украина подробнее объяснила цель инициативы.
Источник: Интерфакс-Украина
Во Франции считают, что Крымская платформа – очень интересная инициатива. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
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Какова позиция Франции
По словам посла, есть контакты между МИД Франции и Украины, также общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой. Кроме того, Этьен де Понсен заявил, что Франция никогда не признавала ситуацию в Крыму.
Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения,
– добавил посол.
Объяснение цели Крымской платформы
В то же время французский посол обратил внимание на необходимость объяснения цели инициативы. Этьен де Понсен заметил, что это площадка для обсуждений, поэтому она полезна.
"Не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Єто полезно, но с какой целью – еще неизвестно. В принципе мы поддерживаем ее и отвечу на ваш вопрос – да, мы к ней присоединимся", – утверждает француз.
Посол подытожил, что запуск платформы запланирован на 23 августа, поэтому еще есть время.
Что известно о Крымской платформе
- Проведение Крымской платформы инициировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Тогда же глава государства пригласил международных лидеров присоединиться.
- Платформа направлена на деоккупацию Крыма.
- К слову, Россию также пригласят присоединиться.
- Первый саммит платформы состоится 23 августа.
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