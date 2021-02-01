Франция готова присоединиться к Крымской платформе. Однако государство хочет, чтобы Украина подробнее объяснила цель инициативы.

Источник: Интерфакс-Украина

Во Франции считают, что Крымская платформа – очень интересная инициатива. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

К теме Зеленский провел совещание по Крымской платформе: о чем договаривались

Какова позиция Франции

По словам посла, есть контакты между МИД Франции и Украины, также общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой. Кроме того, Этьен де Понсен заявил, что Франция никогда не признавала ситуацию в Крыму.

Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения,

– добавил посол.

Объяснение цели Крымской платформы

В то же время французский посол обратил внимание на необходимость объяснения цели инициативы. Этьен де Понсен заметил, что это площадка для обсуждений, поэтому она полезна.

"Не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Єто полезно, но с какой целью – еще неизвестно. В принципе мы поддерживаем ее и отвечу на ваш вопрос – да, мы к ней присоединимся", – утверждает француз.

Посол подытожил, что запуск платформы запланирован на 23 августа, поэтому еще есть время.

Что известно о Крымской платформе