Франція готова долучитись до Кримської платформи. Однак держава хоче, аби Україна детальніше пояснила мету ініціативи.

Джерело: Інтерфакс – Україна

У Франції вважають, що Кримська платформа – дуже цікава ініціатива. Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

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Яка позиція Франції

За словами посла, є контакти між МЗС Франції та України, також спілкувались із заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою. Крім того, Етьєн де Понсен наголосив, що Франція ніколи не визнавала ситуацію в Криму.

Ми також перебуваємо в контакті з нашими колегами з ЄС з цього питання і погоджуємо з ними дії. Це те, за чим ми уважно стежимо з дипломатичної точки зору,

– додав посол.

Пояснення мети Кримської платформи

Водночас французький посол звернув увагу на необхідність пояснення мети ініціативи. Етьєн де Понсен зауважив, що це майданчик для обговорень, тож він корисний.

"Не зовсім ясно, яка мета цієї платформи. Наскільки я розумію, це майданчик для обговорення політичної ситуації в Криму. це корисно, але з якою метою – ще невідомо. В принципі ми підтримуємо її і відповім на ваше запитання – так, ми до неї приєднаємося", – стверджує француз.

Посол підсумував, що запуск платформи запланований на 23 серпня, тому ще є час.

Що відомо про Кримську платформу