Європарламент підтримав Кримську платформу: обіцяють сприяти
У Європарламенті підтримали Кримську платформу. Крім того, закликали країни Євросоюзу сприяти цьому для деокупації півострова.
Джерело:Європарламент
Необхідно створити міжнародний формат перемовин щодо деокупації Криму. Про це мовиться у доповіді Європарламенту щодо виконання Україною Угоди про асоціацію.
До речі Франція може приєднатись до Кримської платформи: яка умова
ЄС обіцяє сприяти
Так, керівництво ЄС та країни-учасниці повинні надати необхідну підтримку для Кримської платформи. Також вони мають забезпечувати зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України.
До діяльності платформи рекомендують залучити Меджліс кримськотатарського народу.
Що таке Кримська платформа?Це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму. Проведення платформи анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Глава держави запросив іноземних лідерів долучитись.
Кримська платформа: останні новини
- Перший саміт платформи відбудеться перед Днем Незалежності, 23 серпня 2021 року.
- Україна ініціювала створення Кримської платформи на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи.
- До речі, Росію також запросять долучитись. Хоча очільник міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Росія відмовиться від участі в обговоренні.
Поділитися новиною