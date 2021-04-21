Президент России Владимир Путин ставит ультиматумы странам, которые хотят принять участие в Крымской платформе. В частности абсолютно негативно в Кремле восприняли отношение к этой площадке президента Турции Реджепа Эрдогана.

Есть предположение, что во время недавнего разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин говорил об игнорировании Анкарой Крымской платформы. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Ультиматумы от России

Россия, по словам Чубарова, прямо говорит, что вступление в Крымскую платформу является проявлением враждебности. Следовательно, она шантажирует своих партнеров, с которыми связана экономическими связями.

Российская дипломатия со всеми странами начинает разговор с убеждений, а с некоторыми переходит на стиль ультиматума,

– сообщил Чубаров.

Чубаров также подчеркнул, что Россия раздражена недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, а также результатами встречи.

Подчеркнем. Владимир Зеленский 9 апреля провел встречу с Реджепом Эрдоганом в Турции. Во время разговора президент Турции заявил о готовности помогать Украине в вопросе Донбасса и положительно оценил создание Крымской платформы.

По его мнению, недавнее решение России об ограничении полетов в Турцию связано с этим. "У меня нет сомнений, что это раздраженная реакция Москвы на визит и его результаты...", – сообщил глава Меджлиса.

Крымская платформа: главное