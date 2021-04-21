Россия шантажирует государства, которые присоединяются к Крымской платформе, – Чубаров
Президент России Владимир Путин ставит ультиматумы странам, которые хотят принять участие в Крымской платформе. В частности абсолютно негативно в Кремле восприняли отношение к этой площадке президента Турции Реджепа Эрдогана.
Источник:"Факты"
Есть предположение, что во время недавнего разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин говорил об игнорировании Анкарой Крымской платформы. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Кстати Эрдоган будет призывать иностранных лидеров присоединяться к Крымской платформе
Ультиматумы от России
Россия, по словам Чубарова, прямо говорит, что вступление в Крымскую платформу является проявлением враждебности. Следовательно, она шантажирует своих партнеров, с которыми связана экономическими связями.
Российская дипломатия со всеми странами начинает разговор с убеждений, а с некоторыми переходит на стиль ультиматума,
– сообщил Чубаров.
Чубаров также подчеркнул, что Россия раздражена недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, а также результатами встречи.
По его мнению, недавнее решение России об ограничении полетов в Турцию связано с этим. "У меня нет сомнений, что это раздраженная реакция Москвы на визит и его результаты...", – сообщил глава Меджлиса.
Крымская платформа: главное
- Это – международная площадка для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма и защиты прав человека на полуострове.
- Создание Крымской платформы представил на 75 сессии Генассамблеи ООН президент Владимир Зеленский.
- Первый саммит международной Крымской платформы запланирован накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года.
- Крымскую платформу поддержали, в частности главы МИД стран G7.
- Зеленский во время встреч и бесед с международными партнерами приглашает их к участию в Крымской платформе. Например, короля Иордании и премьер-министра Японии.
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