Владимир Зеленский гордится тем, что они с президентом Турции Реджепом Эрдоганом называют друг друга другом. Украинский лидер подчеркнул, как хорошо иметь надежного соседа, даже если общая граница – целое море.

Зеленский отметил, что "Турция стремительно движется вперед и мотивирует развиваться и использовать все возможности для комфортной жизни людей".

Заметьте Встреча продолжалась 2 часа: о чем договорились Зеленский и Эрдоган – видео

Украинский лидер рассказал, что общался в Стамбуле со своим турецким коллегой 2 часа вместо запланированных 60 минут.

Горжусь, что мы называем друг друга другом,

– подытожил Зеленский.

По словам Президента Украины, "Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готова присоединиться к "Крымской платформе". Такую позицию Зеленский назвал важным сигналом, что "действия России – вызов и для стран Черноморского региона".

Украинский лидер отметил, что Анкара заинтересована в "сильной независимой Украине в пределах границ, признанных в мире".

"Сотрудничество наших стран из точечного уверенно переросло в масштабное. Результаты и перспективы совместной работы мы обсудили на 9-м заседании Стратегического совета высокого уровня", – отметил Зеленский.

Украинский лидер также обратил внимание, что "нынешние результаты экономического сотрудничества – не предел наших планов".

"Есть все возможности товарооборот в объеме 5 миллиардов долларов увеличить вдвое. Этому сможет способствовать подписание соглашения о свободной торговле", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также выделил "Гуманитарный проект по строительству 500 квартир для крымских татар в нескольких украинских городах".

Зеленский заверил, что "наши партнеры приобщаются к воплощению многих инфраструктурных проектов в Украине". Турецкий опыт "добавляет украинской "Большой стройке" скорости и качества".

"И напоследок скажу: возможности для углубления украинско-турецкого сотрудничества – широкие, желание их воплотить – решительно и взаимное", – подытожил Зеленский.

Зеленский встретился с президентом Турции Эрдоганом: смотрите видео

Обратите внимание! Во время встречи с Зеленским Эрдоган подчеркнул, что Турция готова поддержать Украину в решении конфликта на Донбассе и не признает Крым российским.