Встреча Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана длилась примерно 3 часа. Впоследствии лидеры 2 стран вышли на совместную пресс-конференцию.

Одной из ключевых тем разговора между Зеленским и Эрдоганом стало обострение ситуации на Донбассе, а также – оккупация Крыма. Эрдоган в очередной раз подтвердил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Пресс-конференция Зеленского и Эрдогана: смотрите видео