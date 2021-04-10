Зеленський та Ердоган вийшли на пресконференцію: відео
Зустріч Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана тривала приблизно 3 години. Згодом лідери 2 країн вийшли на спільну пресконференцію.
Джерело:Офіс Президента
Однією з ключових тем розмови між Зеленським та Ердоганом стало загострення ситуації на Донбасі, а також –окупація Криму. Ердоган вкотре підтвердив, що Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
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Пресконференція Зеленського та Ердогана: дивіться відео
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