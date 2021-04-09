Президент Туреччини Реджеп Ердоган 9 квітня телефоном поговорив зі своїм російським колегою. Політики говорили про протидію COVID-19 та інші актуальні міжнародні теми.

Ердоган та Путін не оминули увагою й Україну. Очільник Кремля цинічно звинуватив Україну в "ухиленні від реалізації мінських угод".

Важливо Україна не готує наступ на Донбасі, – Хомчак

Деталі розмови Путіна та Ердогана

У Путіна назвали розмову лідерів Туреччини та Росії "плідною". Загалом Ердоган та Путін говорили про:

Поширення COVID-19. Росія запропонувала постачати у Туреччину свою сумнівну вакцину проти коронавірусу "Супутник V". Натомість Ердоган розповів про протиепідемічні заходи, що запроваджує турецька влада.

Росія запропонувала постачати у Туреччину свою сумнівну вакцину проти коронавірусу "Супутник V". Натомість Ердоган розповів про протиепідемічні заходи, що запроваджує турецька влада. Ситуація в Лівії. Лідери констатували дотримання сторонами режиму припинення бойових дій і успішне формування перехідних органів влади.

Лідери констатували дотримання сторонами режиму припинення бойових дій і успішне формування перехідних органів влади. Конфлікт у Сирії. Росія і Туреччина акцентували на своїй важливій ролі у питанні стабілізації обстановки у регіоні.

Також політики порушили тему війни на сході України. Очільник Кремля вчергове звинуватив Україну у зриві режиму тиші на Донбасі та цинічно заявив, що війна на сході нашої країни є "внутрішнім конфліктом". Росія награно "висловила стурбованість через те, що нібито українська сторона ухиляється від реалізації мінських угод".

Актуально Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо

Зазначимо, що Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, завітає до Туреччини з робочим візитом. Там в українського лідера запланована зустріч з президентом Реджепом Ердоганом.

Що варто знати про загострення на Донбасі