Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, завітає до Туреччини з робочим візитом. Там в українського лідера запланована зустріч з президентом Реджепом Ердоганом.

Турецьке агентство "Анадолу" повідомило, що Зеленський та Ердоган зустрінуться о 9:00. Переговори відбудуться у межах українсько-турецької стратегічної ради високого рівня. Зауважте Тут вирішується доля країни, – Зеленський про поїздку на Донбас Які питання обговорять президенти Оборонного сектору;

угоду про вільну торгівлю;

туризму. Закордонні візити Зеленського: останні новини Володимир Зеленський з дружиною Оленою 4 квітня відвідали Катар. Там український лідер зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Сторони обговорили експорт українського аграрної продукції до Катару, а також – залучення катарських інвестицій у розвиток України.

Окрім того, 9 стало відомо, що Зеленський вже наступного тижня може відвідати Францію. У Парижі український президент планує обговорити з французьким лідером Емануелем Макроном питання загострення конфлікту на Донбасі. Зауважте! У квітні Зеленський також зустрівся зі Стюартом Пічем – очільником Військового комітету НАТО.