Обсудят оборону и туризм: Зеленский встретится с Эрдоганом, – СМИ
Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, посетит Турцию с рабочим визитом. Там у украинского лидера запланирована встреча с президентом Реджепом Эрдоганом.
Источник:"РБК-Украина"
Турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что Зеленский и Эрдоган встретятся в 9:00. Переговоры пройдут в рамках украинско-турецкой стратегического совета высокого уровня.
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Какие вопросы обсудят президенты
- Оборонного сектора;
- Соглашение о свободной торговле;
- Туризма.
Зарубежные визиты Зеленского: последние новости
- Владимир Зеленский с женой Еленой 4 апреля посетили Катар. Там украинский лидер встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили экспорт украинской аграрной продукции в Катар, а также – привлечение катарских инвестиций в развитие Украины.
- Кроме того, 9 стало известно, что Зеленский уже на следующей неделе может посетить Францию. В Париже украинский президент планирует обсудить с французским лидером Эмануэлем Макроном вопрос обострения конфликта на Донбассе.
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