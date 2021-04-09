Владимир Зеленский в субботу, 10 апреля, посетит Турцию с рабочим визитом. Там у украинского лидера запланирована встреча с президентом Реджепом Эрдоганом.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что Зеленский и Эрдоган встретятся в 9:00. Переговоры пройдут в рамках украинско-турецкой стратегического совета высокого уровня. Важное Здесь решается судьба страны – Зеленский о поездке на Донбасс Какие вопросы обсудят президенты Оборонного сектора;

Соглашение о свободной торговле;

Туризма. Зарубежные визиты Зеленского: последние новости Владимир Зеленский с женой Еленой 4 апреля посетили Катар. Там украинский лидер встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили экспорт украинской аграрной продукции в Катар, а также – привлечение катарских инвестиций в развитие Украины.

Кроме того, 9 стало известно, что Зеленский уже на следующей неделе может посетить Францию. В Париже украинский президент планирует обсудить с французским лидером Эмануэлем Макроном вопрос обострения конфликта на Донбассе. Заметьте! В апреле Зеленский встретился со Стюартом Пичем – главой Военного комитета НАТО.