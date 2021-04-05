Один из важнейших партнеров, – Зеленский встретился с эмиром Катара
Владимир Зеленский в понедельник, 5 апреля, встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Политики обсудили взаимодействие в рамках международных организаций и актуальную международную и региональную проблематику.
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский отметил, что Украина будет экспортировать аграрную продукцию в Катар.
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Украина рассматривает государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара,
– отметил украинский президент.
Что еще сказал Зеленский
- Одной из главных тем встречи стало привлечение инвестиций из Катара в развитие инфраструктуры Украины.
- Зеленский рассказал о реализации "Большого строительства". Украинский лидер выразил надежду, что уже в этом году Катар присоединится к работе над проектом.
- Кроме того, говорилось о расширении проектов концессии украинских портов.
- Зеленский также пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.
Что сказал эмир Катара
- Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что Катар готов к двустороннему сотрудничеству с Украиной.
- Катарская сторона может рассмотреть весь спектр взаимовыгодного сотрудничества.
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