Володимир Зеленський у понеділок, 5 квітня, зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Політики обговорили взаємодію у межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна експортуватиме аграрну продукцію до Катару. Актуально Найважливіший дзвінок для України: ще раз про розмову Байдена та Зеленського Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару,

– зауважив український президент. Що ще сказав Зеленський Однією з головних тем зустрічі стало залучення інвестицій з Катару у розвиток інфраструктури України. Новина доповнюється