Один з найважливіших партнерів, – Зеленський зустрівся з еміром Катару
Володимир Зеленський у понеділок, 5 квітня, зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Політики обговорили взаємодію у межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику.
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський зауважив, що Україна експортуватиме аграрну продукцію до Катару.
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Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару,
– зауважив український президент.
Що ще сказав Зеленський
Однією з головних тем зустрічі стало залучення інвестицій з Катару у розвиток інфраструктури України.
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