Володимир Зеленський та його дружина прибули в Катар
Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув до Катару. Там український лідер та його дружина проведуть низку зустрічей із керівництвом країни.
Джерело:фейсбук Офісу Президента
Під час них планують обговорити питання двосторонньої співпраці України та Катару в низці сфер.
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Зеленський з дружиною вже у Катарі
Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською 4 квітня прибув з офіційним візитом до Держави Катар.
Там президент зустрінеться з очільником Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, а також прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані.
Під час зустрічей політики обговорять багато питань співпраці у таких галузях: політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній, військово-технічній.
Крім того, заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів.
Декілька зустрічей проведе й Олена Зеленська.
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