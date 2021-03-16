Делегати Міністерства внутрішніх справ України відвідати з робочою поїздкою Катар. 15 березня вони обговорили двостороннє співробітництва між країнами.

Деталі зустрічі посадовців

На зустрічі були голова Нацполіції України Ігор Клименко та командувач Сил внутрішньої безпеки, заступник секретаря МВС Катару Абдулазіз бін Фейсал бен Мохаммед Аль Тан.

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Чиновники обговорили співпрацю у запобіганні, виявленні, припиненні та розслідуванні кримінальних правопорушень. Особливу увагу зосередили на протидії організованій та наркозлочинності, підтримці безпеки кіберпростору.

Крім того, сторони торкнулися питання підготовки проведення Чемпіонату Світу з футболу FIFA-2022 в Катарі. Зокрема, Ігор Клименко підкреслив, що українська поліція має досвід у забезпеченні правопорядку під час проведення спортивних змагань такого масштабу.

У разі необхідності ми готові поділитися своїми напрацюваннями у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення футбольного свята у вашій країні,

– заявив Клименко.

Він додав, що поліція України у 2012 році забезпечувала правопорядок під час Чемпіонату Європи з футболу, а у 2018 році – на фіналі Ліги Чемпіонів.