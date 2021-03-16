Делегаты Министерства внутренних дел Украины посетили с рабочей поездкой Катар. 15 марта они обсудили двустороннее сотрудничество между странами.

Детали встречи должностных лиц

На встрече были председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко и командующий Сил внутренней безопасности, заместитель секретаря МВД Катара Абдулазиз бин Фейсал бен Мохаммед Аль Тан.

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Чиновники обсудили сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении и расследовании уголовных преступлений. Особое внимание сосредоточили на противодействии организованной и наркопреступности, поддержке безопасности киберпространства.

Кроме того, стороны затронули вопросы подготовки проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA-2022 в Катаре. В частности, Игорь Клименко подчеркнул, что украинская полиция имеет опыт в обеспечении правопорядка во время проведения спортивных соревнований такого масштаба.

В случае необходимости мы готовы поделиться своими наработками в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения футбольного праздника в вашей стране,

– заявил Клименко.

Он добавил, что полиция Украины в 2012 году обеспечивала правопорядок во время Чемпионата Европы по футболу, а в 2018 году – на финале Лиги Чемпионов.

Обратите внимание! Недавно в Катаре произошел громкий скандал. Выяснилось, что работая над подготовкой страны к Чемпионату мира по футболу 2022 года погибли более 6 500 мигрантов.