Украинская полиция поможет Катару с подготовкой к Чемпионату мира-2022
Делегаты Министерства внутренних дел Украины посетили с рабочей поездкой Катар. 15 марта они обсудили двустороннее сотрудничество между странами.
Источник:Нацполиция
Детали встречи должностных лиц
На встрече были председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко и командующий Сил внутренней безопасности, заместитель секретаря МВД Катара Абдулазиз бин Фейсал бен Мохаммед Аль Тан.
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Чиновники обсудили сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении и расследовании уголовных преступлений. Особое внимание сосредоточили на противодействии организованной и наркопреступности, поддержке безопасности киберпространства.
Кроме того, стороны затронули вопросы подготовки проведения Чемпионата Мира по футболу FIFA-2022 в Катаре. В частности, Игорь Клименко подчеркнул, что украинская полиция имеет опыт в обеспечении правопорядка во время проведения спортивных соревнований такого масштаба.
В случае необходимости мы готовы поделиться своими наработками в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения футбольного праздника в вашей стране,
– заявил Клименко.
Он добавил, что полиция Украины в 2012 году обеспечивала правопорядок во время Чемпионата Европы по футболу, а в 2018 году – на финале Лиги Чемпионов.
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