Маленький арабский эмират попал в громкий скандал. Среди погибших – были люди из Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Напомним, что Катар получил право провести турнир 10 лет назад.

Более 6 500 мигрантов умерли в Катаре, работая над подготовкой страны к Чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом пишет британское издание The Guardian.

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Правда, которую долго скрывали

В декабре 2010 года, катарцы на улицах Дохи праздновали. Теперь уже известно, благодаря источникам во власти, что около 12 рабочих из указанных наций между тем умирали каждую неделю. Данные, собранные из Индии, Бангладеша, Непала и Шри-Ланки говорят о смерти 5 927 мигрантов за 9 лет (2011-2020 годы). Больше всего умерло граждан Индии – 2 711. На втором месте – Непал с 1 641 жертвой. Третий – Бангладеш, который потерял чуть больше 1 000 своих людей.

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Посольство Пакистана в Катаре добавило еще 824 смертельных случая. На самом деле число погибших даже больше чем 6 500, поскольку доклад не охватывает страны, которые присылают много рабочих в Катар. Например, с Филиппин и Кении. Также не учитываются смерти в конце 2020 года.

Последние десятилетие Катар продолжает невероятный строительный проект, который в большей степени сосредоточен вокруг подготовки к ЧМ-2022. В дополнение к семи новым стадионам, десятки других зданий уже завершены или еще в процессе. Аэропорт, дороги, системы общественного транспорта, гостиницы и даже город с нуля, где пройдет финал турнира.

Рабочие в эмирате почти не имели собственных прав / Фото Archinect

И хотя смерти не категоризированы по роду деятельности или работы, большинство из умерших работали как раз на выше упомянутом "большом строительстве".

Очень большая пропорция рабочих мигрантов, умерших с 2011 года, были в стране только потому, что Катар выиграл право проводить ЧМ,

– сказал The Guardian Ник Макгихан, директор по FairSquare Projects, адвокационной группы по правам человека в Заливе.

37 трагических случаев напрямую связаны с возведением стадионов. То, что нашли журналисты, позволяет сказать: Катар не смог защитить свою двухмиллионного армию из рабочих. Доха даже не смогла расследовать очевидно высокой смертности среди молодых рабочих.

Уничтожены судьбы, разрушены семьи

За кулисами статистики – тысячи разрушенных семей и искалеченных судеб. Семьи остались без главного кормильца. Они пытаются получить компенсацию и узнать об обстоятельствах смерти любимых.

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Непалец Гал Сингх Рай заплатил около 1 410 долларов США сборов, чтобы получить работу уборщика в лагере для строителей стадиона "Education City". Через неделю он покончил с собой. Мохаммад Шахид Миаха из Бангладеш умер от удара током: в его комнате вода сконтактировала с голыми проводами.

Вот над такими объектами сейчас работают в Катаре / Фото DW

В Индии, родные Мадху Боллапалли так никогда и не поняли, почему их муж и отец умер. Ему было 43 года, но в Катаре причиной указали остановку сердца. Тело нашли лежащим на полу общежития.

И так далее, длинные катарские электронные таблицы перечисляют, почему кто-то погиб: множественные ранения из-за падения с высоты; асфиксия из-за висения; или даже "причина смерти не определена". Из того что известно: первое место занимают дорожно-транспортные происшествия (12%) дальше несчастные случаи (7%), самоубийства (7%). От коронавируса в Катаре умирает мало людей (всего 250 всех национальностей).

Самая распространенная – "естественная смерть" из-за острой сердечной или дыхательной недостаточности. 69% трагических случаев с гражданами Индии, Бангладеша и Непала – это именно последняя категория. Если отдельно, то индийцы в 80% умирали якобы сами по себе.

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Ранее The Guardian сообщал, что подобные классификации проводятся без вскрытия, поэтому часто не дают полного медицинского объяснения. Само правительство страны в 2014 году предлагало таки делать разрезы и "проводить исследования... в случаях неожиданной или внезапной смерти". Но ничего не было сделано.

Также было установлено, что сильная жара в 2019 году в Катаре тоже была фактором повышения смертности. Международная организация труда ООН постановила, что катарские рабочие по крайней мере четыре месяца работали в условиях теплового стресса.

Затягивание проблемы и равнодушие

Сейчас Катар "продолжает затягивать эту критическую и насущную проблему, очевидно пренебрегая жизнями рабочих", сказала Разве Заядин, исследователь Персидского залива в Human Rights Watch. Организация призвала Катар внести изменения в закон о разрезах и расследовать подозрительные смерти.

Страна не отрицает цифры, но "среди уже усопших есть люди, которые умерли после многих лет в Катаре". И вообще, "уровень находится в пределах ожидаемых диапазонов и демографии", говорится в заявлении правительства Катара. Чиновник добавил, что все (граждане и нет) имеют доступ к бесплатному первоклассному медицинскому обслуживанию в Катаре.

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В течении последнего десятилетия, добавил он, "наблюдается устойчивое снижение уровня смертности" среди мигрантов благодаря реформам в системе охраны труда. Расследование The Guardian наоборот, выявило "отсутствие прозрачности, строгости и детализации по погибшим в Катаре". Посольства в Дохе и правительства, отправляют людей, не хотят делиться данными, переживая за отношения (на это решился только Пакистан – 24).

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Там, где данные есть, могут наблюдаться несоответствия, единого формата регистрации причины смерти тоже не существует. Одно из посольств Южной Азии выдало оригинальную причину: все было записано... в блокноте от руки, поэтому не может быть передано.