Маленький арабський емірат втрапив у гучний скандал. Серед загиблих – були люди з Пакистану, Непалу, Бангладеш та Шрі-Ланки. Нагадаємо, що Катар виборов право провести турнір 10 років тому.

Більш ніж 6500 мігрантів померли у Катарі, працюючи над підготовкою країни до Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Про це пише британське видання The Guardian.

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Правда, яку довго приховували

У грудні 2010 року, катарці на вулицях Дохи святкували. Тепер вже відомо, завдяки джерелам у владі, що близько 12 робочих з вказаних націй тим часом помирали щотижня. Дані, зібрані з Індії, Бангладеш, Непалу та Шри-Ланки кажуть про смерть 5927 мігрантів за 9 років (2011-2020 роки). Найбільше померло громадян Індії – 2711. На другому місці – Непал із 1641 жертвою. Третій – Бангладеш, який втратив трохи понад 1000 своїх людей.

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Посольство Пакистану в Катарі додало ще 824 смертельні випадки. Насправді число загиблих навіть більше ніж 6500, оскільки доповідь не охоплює країни, які надсилають багато робочих до Катару. Наприклад, з Філіппін та Кенії. Також не враховуються смерті наприкінці 2020 року.

Останнє десятиліття Катар продовжує неймовірний будівельний проєкт, більшою мірою зосереджений навколо підготовки до ЧС-2022. На додачу до семи нових стадіонів, десятки інших будівель вже завершені чи ще у процесі. Аеропорт, дороги, системи громадського транспорту, готелі та навіть місто з нуля, де пройде фінал турніру.

Робітники в еміраті майже не мали власних прав / Фото Archinect

І хоча смерті не категоризовані за родом діяльності чи роботи, більшість з померлих працювали якраз на вище згаданому "великому будівництві".

Дуже велика пропорція робочих мігрантів, які померли з 2011, були в країні лише тому, що Катар виграв право проводити ЧС,

– сказав The Guardian Нік Макгіхан, директор у FairSquare Projects, адвокаційної групи з прав людини в Затоці.

37 трагічних випадків прямо зв'язані зі зведенням стадіонів. Те, що знайшли журналісти, дозволяє сказати: Катар не зміг захистити свою 2-мільйонну армію з робочих. Доха навіть не змогла розслідувати очевидно високу смертність серед молодих робітників.

Знищені долі, зруйновані сім'ї

За лаштунками статистики – тисячі зруйнованих родин та покалічених доль. Родини залишилися без головного годувальника. Вони намагаються отримати компенсацію та дізнатися про обставини смерті коханих.

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Непалець Гал Сінгх Рай заплатив близько 1410 доларів США зборів, щоб отримати роботу прибиральника у таборі для будівничих стадіону "Education City". Через тиждень він наклав на себе руки. Мохаммад Шахід Міах з Бангладеш помер від удару струмом: у його кімнаті вода законтактувала з голими дротами.

Ось над такими об'єктами зараз працюють у Катарі / Фото DW

В Індії, рідні Мадху Боллапаллі так ніколи і не зрозуміли, чому їхній чоловік та батько помер. Йому було 43 роки, але в Катарі причиною вказали зупинку серця. Тіло знайшли лежачим на підлозі гуртожитку.

І так далі, довгі катарські електронні таблиці перелічують, чому хтось загинув: множинні поранення через падіння з висоти; асфіксія через висіння; або навіть "причина смерті невизначена". З того що відомо: перше місце займають дорожньо-транспортні пригоди (12%) далі нещасні випадки (7%), самогубства (7%). Від коронавірусу в Катарі помирає мало людей (лише 250 усіх національностей).

Найпоширеніша – "природна смерть" через гостру серцеву чи дихальну недостатність. 69% трагічних випадків з громадянами Індії, Бангладешу та Непалу – це саме остання категорія. Якщо окремо, то індійці у 80% помирали нібито самі по собі.

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Раніше The Guardian повідомляв, що подібні класифікації проводяться без розтину, тому часто не дають повного медичного пояснення. Сам уряд країни у 2014 пропонував таки робити розтини й "проводити дослідження… у випадках неочікуваної або раптової смерті". Але нічого не було зроблено.

Також було встановлено, що сильна спека у 2019 році в Катарі теж була фактором підвищення смертності. Міжнародна організація праці ООН постановила, що катарські робітники принаймні чотири місяці працювали в умовах теплового стресу.

Затягування проблеми та байдужість

Наразі, Катар "продовжує затягувати цю критичну та нагальну проблему, очевидно зневажаючи життя робітників", сказала Хіба Заядін, дослідниця Перської затоки у Human Rights Watch. Організація закликала Катар внести зміни у закон о розтинах і розслідувати підозрілі смерті.

Країна не заперечує цифри, але "серед вже покійних є люди, які померли після багатьох років в Катарі". І взагалі, "рівень знаходиться у межах очікуваних діапазонів та демографії", йдеться в заяві уряду Катару. Посадовець додав, що всі (громадяни та ні) мають доступ до безкоштовного першокласного медичного обслуговування в Катарі.

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Протягом останнього десятиліття, додав він, "спостерігається стійке зниження рівня смертності" серед мігрантів завдяки реформам в системі охорони праці. Розслідування The Guardian навпаки, виявило "відсутність прозорості, суворості та деталізації щодо загиблих у Катарі". Посольства у Досі та уряди, що відправляють людей, не хочуть ділитися даними, переживаючи за відносини (на це наважився лише Пакистан – 24).

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Там, де дані є, можуть спостерігатися невідповідності, єдиного формату реєстрації причини смерті теж не існує. Одне з посольств Південної Азії видало оригінальну причину: все було записано… у блокноті від руки, тому не може бути передано.