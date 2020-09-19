Оман є чи не найбільш нейтральною країною Перської затоки. Султанат добре відомий своїми дипломатами, які, наприклад, ведуть важливі переговори з Ізраїлем. Розповідаємо, як живе ця країна та які виклики стоять перед новим султаном.

Оман – султанат на півдні Аравійського півострова, який межує з Саудівською Аравією, ОАЕ та охопленим війною Єменом. Сама територія дуже давня, торгівля почалася ще за часів Месопотамії. 24 канал розповідає про країну.

Історія країни

Жителі сучасного Оману ще у 3 тис. до н.е. почали плавати Індійським океаном. З VII по XIX століття Оман, з перервами, був незалежним еміратом.

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Щоправда, у 1515 році столицю Маскат завоювали португальці та утримували її до 1651 року. Після відвоювання, оманці створили велику морську імперію від Момбаси до Занзібару.

Наприкінці XIX століття, країна розпалася: виникли імамат Оман, султанат Маскат та Піратський берег. Маскат майже відразу став протекторатом Британії. 1913 року імамат оголосив себе незалежним, семирічна війна з Британією призвела до мирного договору у 1920.

Покійний султан Оману Кабус / Фото NYT

Через 50 років, у результаті палацового перевороту, до влади прийшов султан Кабус бен Саїд, який скинув свого батька Саїда бен Теймура.

З тих пір до своєї смерті у січні 2020 він правив країною, заслуживши глибоку пошану вдома та за кордоном. Вважається, що він створив сучасний Оман. Зараз султанат – аграрна країна з розвиненою нафтопереробною та гірничою промисловістю.

Небагатий, але впливовий Оман не такий багатий, як інші країни, але його економіка трохи більш диверсифікована. ВВП на душу населення складає 43 700 доларів. 72% прибутків генеруються з нафти та газу, втім Оман не такий великий експортер.

За цим показником султанат займає аж 15-те місце, продаючи 1 млн барелів на день (інформація до настання ковід-кризи – 24). Тож грошей від вуглеводнів не вистачає, щоб покривати урядові витрати.

Хайтам замість Кабуса: що змінить новий монарх

Новий султан Оману – двоюрідний брат минулого / Фото News07trends

Новий султан Оману відомий як колишній міністр культури та ветеран дипломатії. Він опікувався програмою Oman Vision 2040 та відновлював історичні пам'ятки. Оскільки султан Кабус не мав дітей, то призначив Хайтама на правління.

Обрання Хайтама, який мав скоріше економічний, ніж військовий бекграунд, мало послати сигнал: правити буде людина, яка здатна управитись з новими викликами.

А їх нині чимало: пандемія, падіння цін на нафту, вкрай нестабільний регіон, який Оман постійно намагається "зшити" назад докупи. Примітно, що султанат залишився осторонь як війни у Ємені так і блокади Катара (за що нарвався на регіональну маргіналізацію – 24).

Америка вимагає від Маската нарешті зайняти чиюсь сторону, бажано – еміратсько-саудівську. ОАЕ тисне через статус головного імпортера оманської продукції.

"Старий султан був більше проблемою, ніж рішенням – занадто ізольованим та нездатним на щось рішуче", – зазначив для FT Марк Валері, доцент з політичної економіки Близького Сходу з Університету Ексетера. Його правління було пишним: палаци, оточення, 51 радник (всі вже звільнені).

Країна-дипломат Маскат провадив діалог з Ізраїлем та палестинцями довгі роки. Саме в Маскаті відбулися перші таємні перемовини, які стали в результаті ядерною угодою з Іраном. Тож Оман часто звинувачують у занадто близьких відносинах з Тегераном та Єрусалимом. З іншого боку, нормалізація відносин з Ізраїлем ще більше ізолює Катар, чого в Омані допустити не хочуть.

Авторитету у нового султана набагато менше, ніж у попередника, тож скоріш за все він не буде будувати таку ж саму вертикаль влади. Кабус був головою уряду, тримав у себе кілька портфелів міністрів, був головою армії та навіть Центрального Банку.

Це була повна владна монополізація, але він міг собі це дозволити. Врешті-решт, він збудував цю країну. Хайтам же почав віддавати посади наближеним до нього людям та оптимізовувати міністерства.

Наприклад, відмовився від посад міністра іноземних справ, оборони та фінансів. Це фактично революційне рішення. Як султан Хайтам залишається прем'єр-міністром Оману.

В інших монархіях Затоки, внутрішня боротьба за владу вирішується передачею родичам урядових портфелів, що розширює, а не зменшує вплив королівської родини на урядові справи.

Султан Кабус створив економіку з нуля, тепер Хайтаму треба її реформувати, щоб підтримати курс, – пояснила NYT Елана ДеЛозьє, науковиця з Вашингтонського інституту близькосхідної політики.

Вона визнає, що "Оман страждає від економічних проблем". Саме це скоро стане головним завданням нового султана". Молодь Оману радіє приходу нового, більш молодого та прогресивного керманича, але вимагає швидких та рішучих дій вже зараз. За даними Міжнародної організації праці, майже 49% молодих людей в країні не мали роботи на 2018 рік.

Наразі немає жодних ознак, що новий султан планує йти на поступки могутнім сусідам, змінювати свою політику та зупиняти контакти з Іраном та Ізраїлем. Це була політика султана Кабуса і султан Хайтам поки не збирається від неї відступати. Від Оману до Ірану дуже близько, дві країни розділяє лише Ормузська протока – найбільш завантажений нафтова артерія світу.

Нова зовнішня політика Оману може стати більш прагматичною, що наблизить султанат, який ніби живе сам по собі, до сусідів. Які хоч і надали допомогу, але не так серйозну, як Бахрейну. Манама слідує за всіма рішеннями Саудів та ОАЕ та фактично не має власної зовнішньої політики, що робить її зручним "партнером у криміналі".

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Але спочатку Оману треба врятувати економіку.

Економіка у прірві: що планує робити Оман

Економіка Оману потребує серйозних реформ / Фото Arab News

В червні створили суверенний фонд, який прибрав собі керування всіма державними підприємствами. Він здійснив купівлю активів відразу на 17,7 млрд доларів США.

Султанат залишається дедалі вразливішим місцем у регіоні, – зазначив у коментарі Інститут міжнародних фінансів.

Щорічний дефіцит бюджету має зрости на 16,9% від ВВП цього року. Кредитні агенції понизили оманський рейтинг до "сміттєвого" – BB-. Як тільки кредитори скажуть "ні", ситуація швидко стане ще гіршою, впевнені на ринку.

Зовнішній борг країни теж стрімко зростає останні 6 років, до 60% ВВП. МВФ очікує, що цей показник до 2024 року становитиме вже 77%. Світовий банк вивів невтішну тенденцію: якщо борг більше 64%, це вповільнює економічне зростання на 2% в рік.

Фіскальний дефіцит відзначається ще з 2010 року. Інвестори готові кредитувати Оман, але він вважається дуже ризикованим клієнтом, де рішення приймалися дуже довго. Особливо новому уряду радіє КНР – головний інвестор в Оман.

П'ять найважливіших ненафтових секторів стануть свідками залучення китайських компаній та інвесторів, – запевнив Al-Monitor Чен Ван, торгівельний аташе в посольстві КНР в Омані.

Втім, зараз султанат дуже потребує інвестицій, тож розробляє сприятливі умови: "податкова відпустка" у 5 років, субсидію на виробничі потужності, зниження мита на обладнання та сировину в перші 10 років роботи фірми в Омані.

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Має допомогти і приватизація: місць в державному секторі залишається дуже мало, бо там вже зайнято 43% дорослого населення. Тут головне завдання – змусити людей дивитись в сторону приватного сектору і "зробити державну службу непривабливою".

Дипломати анонімно розповіли виданню Al-Monitor, що таким чином "Хайтам розуміє, наскільки заборгованою є фінансова система Оману та шукає шляхи це виправити".

З 2014 року Оман все більше залежить від зовнішніх позик, одночасно забезпечуючи кілька матеріальних благ: безкоштовна освіта та медицина, земельна ділянка, пенсія, відсутність податку на прибуток, субсидії. Коротше кажучи, живе не по прибуткам, постійно у мінусі.

Якщо нафтові ціни залишаться низькими, султану Хайтаму доведеться розробляти сміливу стратегію, як зійти з нафтової голки.

Кілька можливих варіантів розвитку

"Новий султан зіткнувся з проблемами на всіх фронтах, – сказала FT Джейн Кіннінмонт, аналітикіня Близького Сходу. – Соціальний контракт треба переписати, щоб прискорити перехід до світу без нафти. Регіон заплутався у власних конфліктах. А його традиційний союзник – США – став занадто непередбачуваним гравцем".

Одним з варіантів є подальший розвиток відновлювальної енергетики, яку можна експортувати в інші країни.

Втім, поки що "зелена" частка в енергетиці країни – лише 0,5%. До 2025 року в планах довести цей показник до 10%. Окрім нафти, Оман має великі запаси й інших цінних корисних копалин та металів. Це гірська держава, тож там можна знайти золото, паладій, цинк, марганець.

Дукм – один з прикладів тісної співпраці з Китаєм / Фото CGTN

Оман – ще й торгівельна нація, причому ця практика нараховує тисячі років. Завдяки своєму розташуванню між Перською затокою та Індійським океаном, Оман може грати велику роль, наприклад, у китайському проекті "Один пояс, один шлях" через спеціальну економічну зону Duqm. Вона вже є однією з найбільших у світі.

Туризм теж може зіграти велику роль у розширенні економіки. Його частку планують збільшити з 3% до 6% до 2040 року. Як очікується, галузь створить до 500 тисяч робочих місць! Втім, конкуренція зростає, бо вигоду від туристів зрозуміли навіть в ультраконсервативній Саудівській Аравії.

Ера султана Кабуса та його уряду закінчилась, а Оман постав перед новими викликами в зовсім іншому світі. Лише час покаже, наскільки стабільною залишиться "арабська Швейцарія" і чи зможе султан Хайтам зберегти нейтралітет.